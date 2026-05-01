Доктор экономики Эдгарс Вольскис в дискуссии на ТВ-24 заявил, что нынешняя пенсионная система вполне может быть жизнеспособной до 2050-го года, но при условии, если ее не будут радикально менять и если будут решаться демографические проблемы.

"В долгосрочной перспективе главным вызовом станет рынок труда — из-за демографии число работающих сокращается, и к 2030 году может не хватить около 100 тысяч работников.

Компенсировать этот недостаток придется, скорее всего, миграцией, хотя об этом в обществе избегают говорить. Важнейшим вопросом является не сама миграция, а способность государства интегрировать переселенцев, чтобы они стали налогоплательщиками, а не получателями пособий", - сказал экономист, заключив, что недостающих 100 тысяч работников как раз и придется привлекать из-за рубежа.