Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Не покупай это». Основные ошибки при выдаче карманных денег детям

Дата публикации: 01.05.2026
BB.LV
Финансовый консультант Инна Филатова поделилась советами о том, как помочь детям разобраться с карманными деньгами и нужно ли контролировать их расходы.

 

Первая копилка может появиться у ребенка в возрасте 4–5 лет. Постепенно малыш начинает осознавать, что деньги служат инструментом для достижения определенных целей. Сумма, которую родители выделяют на карманные расходы, зависит от их финансовых возможностей. Наиболее удобно выдавать деньги дважды в месяц — в дни получения аванса или зарплаты.

Однако просто отдать ребенку определенную сумму недостаточно. Филатова подчеркивает: важно вовлекать детей в финансовые процессы, происходящие в семье, по мере их взросления.

«Мы часто не делимся своими финансовыми трудностями. Стараемся скрыть, что задержали зарплату или что деньги закончились из-за крупной покупки или дорогостоящего лечения. Не стоит ограничиваться фразой „Денег нет“. Даже маленькому ребенку можно объяснить, почему их не хватает», — отмечает эксперт.

Ребенок формирует свое восприятие финансов, опираясь на поведение родителей. Если взрослые не соблюдают договоренности или не объясняют свои действия в различных ситуациях, то требовать того же от детей будет сложно. Полезно обсудить, почему сумма карманных денег изменилась (увеличилась или уменьшилась) и обосновать свое решение.

«Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что некоторые родители используют деньги как средство манипуляции. Нельзя угрожать ребенку прекращением выдачи карманных денег из-за его поведения. Это не приведет к желаемому результату и лишь усугубит конфликты в семье», — уточнила специалист.
С ребенком можно заранее обсудить, на что он планирует потратить свои накопления. Если возникают сомнения в его выборе, не стоит сразу оспаривать его решение. Постепенное обсуждение вопроса — ключ к разумному планированию расходов.

При обучении ребенка основам финансовой грамотности консультант рекомендует учитывать, что у сына или дочери может быть свой темп освоения навыков обращения с деньгами. Ошибки в управлении финансами могут случиться с каждым, даже с опытным взрослым экономистом. Поэтому лучше не торопить обучение и не быть слишком строгим к ребенку.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео