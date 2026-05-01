Финансовый консультант Инна Филатова поделилась советами о том, как помочь детям разобраться с карманными деньгами и нужно ли контролировать их расходы.

Первая копилка может появиться у ребенка в возрасте 4–5 лет. Постепенно малыш начинает осознавать, что деньги служат инструментом для достижения определенных целей. Сумма, которую родители выделяют на карманные расходы, зависит от их финансовых возможностей. Наиболее удобно выдавать деньги дважды в месяц — в дни получения аванса или зарплаты.

Однако просто отдать ребенку определенную сумму недостаточно. Филатова подчеркивает: важно вовлекать детей в финансовые процессы, происходящие в семье, по мере их взросления.

«Мы часто не делимся своими финансовыми трудностями. Стараемся скрыть, что задержали зарплату или что деньги закончились из-за крупной покупки или дорогостоящего лечения. Не стоит ограничиваться фразой „Денег нет“. Даже маленькому ребенку можно объяснить, почему их не хватает», — отмечает эксперт.

Ребенок формирует свое восприятие финансов, опираясь на поведение родителей. Если взрослые не соблюдают договоренности или не объясняют свои действия в различных ситуациях, то требовать того же от детей будет сложно. Полезно обсудить, почему сумма карманных денег изменилась (увеличилась или уменьшилась) и обосновать свое решение.

«Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что некоторые родители используют деньги как средство манипуляции. Нельзя угрожать ребенку прекращением выдачи карманных денег из-за его поведения. Это не приведет к желаемому результату и лишь усугубит конфликты в семье», — уточнила специалист.

С ребенком можно заранее обсудить, на что он планирует потратить свои накопления. Если возникают сомнения в его выборе, не стоит сразу оспаривать его решение. Постепенное обсуждение вопроса — ключ к разумному планированию расходов.

При обучении ребенка основам финансовой грамотности консультант рекомендует учитывать, что у сына или дочери может быть свой темп освоения навыков обращения с деньгами. Ошибки в управлении финансами могут случиться с каждым, даже с опытным взрослым экономистом. Поэтому лучше не торопить обучение и не быть слишком строгим к ребенку.