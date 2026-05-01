В субботу, 2 мая средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool упадет на 61,4% по сравнению с пятницей, составив 5,48 евро за мегаватт-час.

Исключительным этот день сделает период отрицательных цен, который продлится более четырех часов. Самой низкой цена на электроэнергию будет с 14:45 до 15:00, когда она составит минус 2,27 евро за мегаватт-час. Ценовой пик придется на вечернее время с 20:45 до 21:00, когда стоимость электричества достигнет 19,33 евро.

В Латвии, в среднем, электроэнергия в этот день еще дешевле — 5,07 евро за мегаватт-час, сообщает Baltic News Service.