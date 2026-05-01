Настроение предпринимателей в апреле этого года по сравнению с мартом ухудшилось во всех сферах хозяйственной деятельности, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Без учета влияния сезона на показатели настроения, самыми оптимистичными в апреле, как обычно, были предприниматели в финансовом секторе (25,3%).

Высокие показатели настроения зафиксированы также в сфере информационных услуг (14,4%), услуг по аренде и операционному лизингу (9,1%), в компьютерном программировании (9,3%).

В свою очередь, самые низкие показатели настроения в апреле зафиксированы в охранных услугах (-11,9%), в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности (-11,7%), а также в сфере услуг сухопутного транспорта (-9,3%).

Резкое ухудшение настроения в апреле наблюдалось в страховой отрасли, где показатель настроения по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 28,3 процентного пункта, достигнув самого низкого значения с сентября 2022 года.

