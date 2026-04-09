Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, считает, что первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко смог бы без проблем переиграть лучший 17-летний теннисист.

Патрик Макинрой, брат семикратного победителя турниров «Большого шлема» американца Джона Макинроя, считает, что первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко смог бы без проблем переиграть лучший 17-летний теннисист.

— Лучший 17‑летний теннисист в мире обыграл бы Соболенко со счётом 6:1, 6:1, — заявил Патрик авторитетному изданию Corriere dello Sport.

При этом Макинрой добавил, что такое сравнение не имеет смысла и его замечание не призвано принизить женский теннис, а лишь подчёркивает, что сопоставлять ATP и WTA некорректно.

В декабре 2025 года первая ракетка мира Арина Соболенко проиграла австралийцу Нику Кирьосу со счётом 3:6, 3:6.