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Камеру iPhone изменят впервые за шесть лет 1

Техно
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Изображение: Apple

Изображение: Apple

Digital Chat Station: iPhone 17 Pro получит новый дизайн основной камеры.

Компания Apple в 2025 году изменит дизайн основной камеры iPhone. Об этом сообщает в Weibo авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Автор изучил цепочки поставок американской корпорации и выяснил, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат новый дизайн камеры. Судя по рендеру, камера будет расположена в прямоугольном блоке, который будет находиться горизонтально в верхней части задней панели. При этом также запланированный на 2025 год iPhone 17 Air получит одну камеру.

Если инсайд Digital Chat Station верен, то Apple изменит дизайн камеры смартфонов впервые за шесть лет. В 2019 году компания представила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые получили тройную камеру, вписанную в квадратный блок.

Также Digital Chat Station полагает, что горизонтально ориентированная камера станет трендом в 2025 году. Он ожидает, что многие производители Android-устройств представят свои смартфоны с похожим дизайном.

По словам журналистов издания 9to5Mac, сообщениям Digital Chat Station можно доверять. Ранее инсайдер точно предсказал, что iPhone 16 Pro получит телеобъектив и увеличенный размер сенсора камеры.

Ранее источники издания The Information рассказали, что корпорация Apple уберет лоток для физических сим-карт из новых смартфонов в 2025 году. В настоящий момент Apple выпускает iPhone, которые поддерживают только eSIM, в США.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    Через пять лет будет 6 камер. Но в низу.

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