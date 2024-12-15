Успешный запуск гиперзвуковой ракеты без ядерного заряда был недавно произведен Армией США в сотрудничестве с ВМС с со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Такое заявление обнародовало министерство обороны США. "Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на целевых расстояниях, и оно демонстрирует, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов", - заявила министр Армии США Кристин Вормут. Отмечается, что в этом году это уже второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.

Ранее публичность получила AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) — американская перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком разработки Lockheed Martin Missiles and Fire Control (подразделение Локхид-Мартин) по заказу ВВС США. Ракета сможет превышать скорость 20 Махов (около 6 км/с) и достигать дальности около 1600 км. Из выступления руководителя программы Boeing F-15EX известна оценка длины ракеты (22 фута или около 6,7 м) и её массы (7000 фунтов или около 3,2 т). До сих пор F-15E применял бомбы длиной до 4 м массой до 5000 фунтов (около 2,3 т).

Ракета предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и быстро меняющих положение целей. Этот проект заменил авиационный вариант проекта гиперзвуковой крылатой ракеты HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon), отменённый, по словам помощника секретаря ВВС по вопросам приобретения, технологии и логистики Уильяма Ропера-младшего, из-за приоритетного финансирования программы новой МБР Ground Based Strategic Deterrent.

Выбор ARRW сделан из-за возможности более быстрого производства (что по словам Ропера означает, что хотя ARRW не предназначена для массового производства, но можно будет наладить гибкое производство на всех этапах за счёт возможности трёхмерной печати частей ракеты (вроде носков крыла) и наладить производство на год раньше), а также в силу меньших габаритов, из-за чего на бомбардировщике B-52 можно разместить вдвое больше ракет.

ARRW будет иметь клиновидный дизайн планирующего блока, в отличие от конической конструкции HCSW. Носителями ракеты станут самолёты B-1B, способные нести на пилонах до 31 такой ракеты, B-52H и F-15. Летом 2021 года начались лётные испытания прототипов AGM-183A , но ни одно из трёх испытаний не завершились успехом. Однако в США не сомневаются в успехе программы и строят серийный завод для ракет. Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, первыми гиперзвуковое оружие получат Военно-воздушные силы США.