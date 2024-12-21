Новая установка "Тризуб" будет поражать российские цели на расстоянии до 2 км.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что у Украины появилось собственное лазерное оружие. До сих пор об этой разработке ничего известно не было, а перспективные образцы боевых лазеров имеют лишь несколько стран. Что же представляет собой лазерный «Трезубец»?

«Сегодня Украина является, если не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть [боевой] лазер. Мы уже на высоте больше двух километров этим лазером можем сбивать самолеты», — цитировало Сухаревского агентство Інтерфакс-Україна.

Сухаревский сделал это заявление 16 декабря на конференции, посвященной перспективам сотрудничества европейской и украинской военной промышленности. По словам командующего Силами беспилотных систем, украинская разработка называется «Тризуб» («Трезубец»). Сейчас идет работа над ее масштабированием и усилением.

Из короткого заявления Сухаревского не было понятно, как выглядит это оружие, каковы его характеристики, и испытывали ли его в боевых условиях.

Что такое лазерное оружие

Разрабатывать боевые лазеры ведущие державы начали еще 60-70 лет назад. Идея получить относительно недорогое, безотказное, универсальное, многоразовое и эффективное оружие была заманчива для военного руководства тогдашних сверхдержав, СССР и США.

В теории мощный луч лазера должен был за считанные секунды прожигать технику противника. Такое оружие можно было бы применять и в обороне, и в наступлении. Казалось, что это — идеальное средство уничтожения. Но на практике все оказалось сложнее.

Громкие заявления советских и американских властей о способности сбивать ракеты и самолеты лазерами на практике оказывались лишь словами. Опытные образцы разрабатывались, но потом разработки быстро сворачивали из-за нехватки финансирования и перспектив. Основные препятствия — необходимость в мощном источнике энергии для питания лазера и его охлаждение после работы, зависимость от погоды, проблемы с поражением нескольких движущихся целей одновременно и стоимость компонентов.

В конце прошлого века державы решили сконцентрировать ресурсы на усовершенствовании уже имевшихся систем «обычного» оружия, в первую очередь дальнобойных ракет.

Но новые вызовы, в том числе российско-украинская война, дали новый импульс разговорам о боевом лазере. Это связано с поисками доступного и многоразового способа противодействия дешевым беспилотникам, которые стали чуть ли не основным массовым оружием в этой войне.

Тратить на них дорогие зенитные ракеты неэкономно, а попытки сбивать беспилотники из пулеметных установок с земли часто оказываются безрезультатными.

Прожигание корпуса дрона мощным лазерным лучом, выстрелом «копеечной стоимости», выглядит подходящим решением.

У кого уже есть лазерное оружие?

Клуб стран, которые заявляли, что имеют лазерное оружие, невелик. Кроме уже упомянутых США и России (как преемницы СССР), такие технологии, вероятно, имеют Китай, Британия, Южная Корея, Япония и Израиль.

Американские власти говорили о разработке в США лазерных противоракетных модулей, а также систем для флота и авиации.

Что касается китайских разработок, то была информация о наличии у китайцев лазерного зенитного оружия, а также лазерных винтовок, которые применяют силовые структуры, причиняя ожоги участникам беспорядков.

Российский лидер Владимир Путин еще несколько лет назад публично хвастался «уникальным комплексом» «Пересвет», который будто бы может ослеплять лазерным лучом даже спутники.

Израильская армия этой осенью заказала первую партию лазерных систем Iron Beam («железный луч»), которые должны поступить в войска уже до конца 2025 года. Эта зенитная система может уничтожать малоразмерные цели на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Южная Корея и Япония уже демонстрировали свои прототипы противодронных и противоракетных лазерных систем.

Британия свою лазерную систему DragonFire надеется поставить на вооружение не раньше 2027 года. Речь о системе с лазерным лучом мощностью 55 кВТ, который фокусируется из 37 отдельных каналов. Это позволяет прожигать металл на расстоянии около одного километра.

Весной 2024 года британские власти говорили, что не исключают передачу образцов DragonFire Украине для испытаний в боевых условиях.

Что представляет собой украинское лазерное оружие

Никаких данных о разработчике, характеристиках и типе украинского боевого лазера нет.

В своем заявлении полковник Сухаревский сообщил, что «Трезубец» может сбивать самолеты на расстоянии в два километра.

Это довольно большой показатель: британский DragonFire, как уже упоминалось, может сбивать цели на расстоянии километра. Израильский Iron Beam имеет вдвое большую дальность, но у него и мощность лазера — 100 киловатт, а не 55, как у британцев.

Если украинский «Трезубец» действительно может поразить самолет, то он должен иметь систему фокусирования и фиксации на движущейся цели. Например, DragonFire может фокусироваться на расстоянии километра с точностью 23 мм.

Из слов Сухаревского выходит, что Украине за короткое время удалось создать прототип эффективного боевого лазера. При этом создать в условиях информационной тишины.

Украинский эксперт по вооружениям и бывший работник концерна «Укроборонпром» Олег Катков в беседе с Би-би-си сказал, что это вполне возможно.

Катков приводит несколько аргументов. Главный из них: за последние полвека технологии и компоненты для создания лазерного оружия стали доступнее и проще.

Поэтому, по его мнению, украинский ВПК, а также частный сектор, вполне могли разработать образец боевой лазерной системы.