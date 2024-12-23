Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лекарство против СПИДа: названы главные научные прорывы 2024 года 1 1009

Техно
Дата публикации: 23.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Лекарство против СПИДа: названы главные научные прорывы 2024 года
ФОТО: Global Look Press

Редакция журнала Science назвала главные прорывы и достижения в научной среде в 2024 году. Список опубликован на сайте издания.

Главным открытием года по версии журнала оказался препарат против ВИЧ «Ленакапавир». Инъекционное лекарственное средство с новым механизмом продемонстрировало высокую способность предотвращать инфекцию. По словам авторов, они выбрали «Ленакапавир» прорывом года не только из-за его высокой эффективности: «успех возник из нового понимания структуры и функции капсидного белка ВИЧ, на который он нацелен».

В начале декабря ученые Университета Эмори (США) отчитались о завершении третей фазы клинических испытаний препарата «Ленакапавир». Выяснилось, что средство против ВИЧ обеспечивает защиту в 99 процентах случаев.

В список научных прорывов года также попали терапия CAR-T-клетками против аутоиммунных заболеваний, раскрытие механизмов образования первых галактик с помощью телескопа Джеймса Уэбба, пестицидный спрей на основе РНК, описание первой известной азотфиксирующей органеллы в клетках водорослей.

Специалисты Science также выделили новый тип магнетизма, открытие микроскопических водорослеподобных окаменелостей из Китая возрастом 1,6 миллиарда лет, открытие теории мантийных волн, с которыми связывают формирование континентов.

В заключение журналисты отметили полеты космического корабля Starship и открытие ДНК, которое позволило реконструировать генеалогические древа людей, живущих тысячи лет назад.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые выяснили, в каком возрасте человек стареет особенно резко
Изображение к статье: MacBook Neo.
Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео