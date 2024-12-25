Конец света и взлет «водной империи»: Нострадамус предсказал тяжелый 2025 год 1 1954

Дата публикации: 25.12.2024
Большая часть предсказаний Нострадамуса изложена в сложной и неоднозначной форме, что оставляет простор для различных интерпретаций, пишет Фокус. Так что же, по мнению астролога, ожидает человечество в 2025 году?

Хотя французский астролог Нострадамус умер 458 лет назад, его загадочные предсказания продолжают находить интерпретации среди его последователей. Пророчества, записанные в знаменитом сборнике Les Prophéties 1555 года, предсказывают нелегкие времена для 2025 года. Об этом пишет Lad Bible.

Вот основные предсказания, которые могут шокировать.

Война в Англии и возвращение чумы

Согласно интерпретациям, Великобританию в 2025 году ожидают масштабные войны и вспышка смертельной чумы.

"Королевство будет отмечено войнами столь жестокими, что появятся враги изнутри и извне. Великий мор из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", — писал Нострадамус.

Эксперты считают, что речь может идти о новом витке нестабильности в стране, вызванной как внутренними, так и внешними угрозами.

Конфликт мировых держав

Пророк предсказал обострение конфликта между великими державами, что некоторые связывают с угрозой ядерной войны и падением влияния Запада.

Однако Нострадамус упоминает и позитивный момент: улучшение в лечении и профилактике болезней, что дает надежду на развитие медицины.

Катастрофы: конец света и экологические угрозы

Среди предсказаний Нострадамуса упоминается огромный астероид, который якобы уничтожит Землю. Также он предсказывал извержения вулканов и наводнения в Амазонии, связывая их с изменением климата.

"Сад мира возле нового города, На пути полых гор", — так описывал он будущие бедствия, которые могут постигнуть Бразилию.

Таинственный лидер: взлет "водной империи"

Одно из самых загадочных пророчеств касается появления неизвестного лидера, который создаст новую империю на воде.

Хотя звучит фантастически, исследователи отмечают, что эти слова могут намекать на изменения в использовании ресурсов и водных технологий.

Издание отмечает, что несмотря на мрачные прогнозы, остается надеяться, что интерпретации окажутся лишь творческими гипотезами, а человечество сможет преодолеть любые испытания.

#предсказания
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
