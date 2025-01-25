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В Android-смартфоны добавили ИИ-защиту от кражи 1

Техно
Дата публикации: 25.01.2025
BB.LV
В Android-смартфоны добавили ИИ-защиту от кражи
ФОТО: Global Look Press

Инженеры корпорации Google добавили в избранные Android-смартфоны функцию интеллектуальной защиты устройств от кражи. На это обратило внимание издание Engadget.

Новая функция работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть будет анализировать сценарии использования девайса и выявлять попытки доступа к телефону третьих лиц или случаи похищения. В Google отметили, что, например, смартфон будет автоматически заблокирован, если операционной системе (ОС) покажется, что устройство вырвали из рук пользователя.

В случае ИИ-блокировки будет запущена функция Identity Check. С ней имеющий физический доступ к девайсу должен будет пройти биометрическую проверку и подтвердить свою личность. Identity Check будет включаться после нескольких неудачных попыток разблокировать аппарат или изменить пароль на устройстве. Также владелец гаджета сможет удаленно заблокировать его через учетную запись Google.

Подобная защита будет работать постоянно, за исключением тех мест, которые пользователь отметил как безопасные, — например, его дом. Функция уже доступна на смартфонах Google Pixel под управлением Android 15, в ближайшее время она появится в прошивке One UI 7 на телефонах Samsung. В Google пообещали, что до конца года Identity Check добавят на поддерживаемые смартфоны всех брендов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Ещё одна поднюхивательная функция гугла по мониторингу через датчики постоянно. Только лишний жор батареи. Отключил в гуглаккаунте и отрубил вообще гуглсервисы в смартфоне.

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