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Для борьбы с глобальным потеплением учёные предложили взорвать в нужном месте 1600 термоядерных бомб 1

Техно
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Для борьбы с глобальным потеплением учёные предложили взорвать в нужном месте 1600 термоядерных бомб

Для борьбы с изменениями климата на Земле учёные Рочестерского технологического института (RIT) предложили не ждать милости от природы, а разом взорвать в нужном месте 1620 термоядерных бомб мощностью 50 Мт. Нет, это не странные мысли о рукотворном Армагеддоне. Всё точно рассчитано и доступно для изучения по ссылке на сайте arXiv. Исследователи утверждают, что достигнутый эффект всех удивит.

Учёные справедливо отмечают, что если увеличение средней температуры Земли продолжится прежними темпами и даже ускорится, то к концу текущего столетия это приведёт к потере до $200 трлн в мировой экономике и ухудшению условий жизни сотен миллионов людей. Жертв может быть так много, что проблему нужно решать быстро и смело. В своей работе исследователи доказывают осуществимость безопасного подрыва примерно 1600 термоядерных боеприпасов, каждый из которых по мощности сравним с «Царь-бомбой» СССР.

Предложение исследователей строится на том, что процесс выветривания ряда силикатных пород, например, базальта, связывает углекислый газ — минерализует его и удаляет из атмосферы. Подобные проекты в небольшом масштабе уже реализуются. Так, в Бразилии ряд компаний во главе с Google тратят сотни миллионов долларов США на работы по измельчению базальта и разбрасыванию его крошки по полям. Однако, по мнению исследователей из RIT, это лишь «гомеопатическая доза» для глобального климата и не способно спасти планету. Предложенное ими решение по дроблению базальта термоядерными взрывами решит проблему быстро и надолго.

Для безопасности этого рискованного мероприятия подрыв необходимо осуществлять на дне океана в точно выбранном месте. Заряды должны закладываться на глубине около 4 км в морском дне, под толщей воды до 8 км. Давление в 800 атмосфер поглотит ударную волну, а использование термоядерных зарядов в сочетании с толщей земной коры сведёт к минимуму радиационное загрязнение. Экосистема от такого воздействия почти не пострадает.

Расчётная мощность подрыва должна достигать 81 Гт. Технически его можно подготовить в течение 10 лет. Эффект будет сопоставим с удалением из атмосферы 30-летних выбросов углекислого газа. В противном случае нас ждут закисление океана, гибель коралловых рифов и другие экологические катастрофы.

#ядерное оружие #глобальное потепление
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    Пусть жопы себе подорвут.

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