Перспективу выпуска беспроводного iPhone оценили 2 894

Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Перспективу выпуска беспроводного iPhone оценили
ФОТО: Global Look Press

PhoneArena: Apple заработает очень много денег, если создаст iPhone без портов.

Корпорация Apple сможет заработать очень много денег на продаже аксессуаров, если выпустит iPhone без проводной зарядки. Об этом сообщается в колонке журналиста Виктора Христова на сайте издания PhoneArena.

Обозреватель медиа Виктор Христов оценил слух, что Apple может выпустить первый iPhone без портов. Таким образом, зарядка и передача данных будут проходить по воздуху. По мнению автора, Apple сможет заработать очень много денег, продавая специальные аксессуары для первого беспроводного смартфона.

Христов назвал перспективу выхода подобного устройства в ближайшие годы реалистичной. Специалист заметил, что все новые смартфоны Apple, за исключением iPhone 16e, оборудованы беспроводной зарядкой MagSafe. Таким образом, если Apple выпустит телефон без портов, то потребителям придется пользоваться для зарядки только этой технологией.

Автор напомнил, что в 2024 году IT-гигант включил поддержку беспроводной зарядки мощностью 25 ватт в iPhone 16. При этом только Apple выпустила аксессуары MagSafe, которые могут обеспечить такую высокую скорость. Виктор Христов предположил, что создание подобной зарядки может быть сложным или же только Apple имеет патент на технологию. Поэтому, если беспроводной смартфон все же выйдет, то устройства для быстрой зарядки можно будет приобрести только у Apple, что позволит ей заработать очень много денег.

Специалист подытожил, что для него возможное появление iPhone без поддержки проводной зарядки окажется шагом назад. «Это будет лишение пользователей выбора, принуждение их к более дорогому стандарту с сомнительными преимуществами», — заключил журналист.

