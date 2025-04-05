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Apple и Google сравнили с преступными группировками 1 826

Техно
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Apple и Google сравнили с преступными группировками
ФОТО: Global Look Press

Глава компании Epic Games Тим Суинни сравнил Apple и Google с преступными группировками. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Выступая на мероприятии Y Combinator в среду, 2 апреля, Суинни раскритиковал Apple, Google и других IT-гигантов, сравнив их с гангстерами. По словам Суинни, Apple и Google злонамеренно нарушают законы, так как уверены, что им все сойдет с рук. Epic Games является разработчиком видеоигры Fortnite и игрового движка Unreal Engine.

Руководитель Epic Games обвинил IT-компании, заметив, что они по многим признакам напоминают обычные банды. «Если они думают, что штраф предпочтительнее, чем потерянный доход от незаконной практики, они всегда продолжают незаконную практику и заплатят штраф», — подчеркнул предприниматель.

Суинни заметил, что преступная деятельность приносит IT-гигантам баснословные деньги. По его словам, очевидно, что так будет до тех пор, пока меры соблюдения законов не станут намного более жесткими, чем сейчас.

В качестве примера Суинни привел механизм, который препятствует установке приложений в обход Google Play. Он рассказал, что при загрузке apk-файла на экране Android-смартфона появляется сообщение, что файл был получен из «неизвестного источника» и может нанести вред устройству. По словам Тима Суинни, этот «экран страха» приводит к тому, что 50-60 процентов пользователей отказываются от установки.

Летом 2020 года Epic Games ввела систему платежей в игру Fortnite в обход правил App Store. За это Apple удалила Fortnite из своего магазина, из-за чего Epic Games подала на нее в суд.

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(1)
  • DS
    Dmytro Shlomin
    7-го апреля

    Как так объяснить Тиму что его логика это и есть логика банды. Ему предоставляют платформу для его игры - android или iOS, и он платит за это. Это вроде бы логично. Если он возмущен тем что нарушает правила использования платформы, то тогда я должен быть возмущен что меня банят когда я нарушаю правила его игры. Как это работает?

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