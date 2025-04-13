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ЦРУ заявило о гибели советских солдат после встречи с НЛО 1 1060

Техно
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
ЦРУ заявило о гибели советских солдат после встречи с НЛО
ФОТО: Youtube

ЦРУ США опубликовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало отчет, согласно которому советские солдаты погибли после встречи с НЛО. Рассекреченный документ опубликован на сайте управления.

В досье со ссылкой на канадский еженедельник Weekly World News говорится, что ЦРУ после распада Советского Союза и отставки Михаила Горбачева в 1991 году получило множество материалов КГБ, в их числе 250-страничный файл о нападении НЛО на воинскую часть в Сибири.

Утверждается, что файл содержал не только документальные фотографии и чертежи, но и показания очевидцев событий. Согласно материалам, между 1989 и 1990 годами над воинской частью появился НЛО в форме тарелки, в него попала ракета класса «земля-воздух», объект упал недалеко от базы, и из него вышли пять небольших гуманоидов «с большими головами и большими черными глазами».

Согласно свидетельствам двух выживших солдат, пришельцы сблизились и «слились в один объект» овальной формы, который начал свистеть и светиться ярким белым светом. Через несколько секунд он стал ярче и вспыхнул. В этот момент 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, превратились в каменные столбы.

В отчете утверждается, что останки НЛО и «окаменевших солдат» перевезли в секретный научно-исследовательский институт под Москвой. Представитель ЦРУ заявил, что если эта информация соответствует действительности, этот случай является чрезвычайно тревожным.

Официальных заявлений об инциденте в Сибири ранее не было. В качестве источника информации в отчете указана перепечатка публикации из газеты «Тернопольский вечерник» под заголовком «Космическая месть».

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(1)
  • А
    Андрей
    14-го апреля

    1 апреля вроде давно прошло. Но последний абзац всё объясняет. Как говорится - хард-кор! ЗдОрово! Задорно!

    Почему-то вспомнилось: На рассвете к вилле Штирлица подъехал грузовик. Агенты гестапо оцепили дом. Мюллер постучался в дверь.

    • Никого нет дома! - в открытую форточку выкрикнул Штирлиц. Голос за кадром:
    • С помощью этого нехитрого приема Штирлиц дурачил агентов гестапо уже третью неделю...

    Но я всё же полагаю, ЦРУ шлёт какой-то мессадж Тернополю.

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