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NASA отдало дань уважения Гагарину 4 2070

Техно
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
NASA отдало дань уважения Гагарину
ФОТО: Youtube

NASA отдало дань уважения Юрию Гагарину в честь Дня космонавтики.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в честь Дня космонавтики отдало дань уважения советскому космонавту Юрию Гагарину. Соответствующая публикация появилась на странице агентства в социальной сети X.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла в 1981 году», — говорится в публикации.

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(4)
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    13-го апреля

    Улицу Келдыша переименовали в Бралю Каудзишу. А один из братьев возил русскому царю послание с благодарностью, а второй переводил русских писателей на латышский. Очень любил Гоголя, наверно благодаря этому и возникла идея романа "Времена землемеров".

    1
    1
  • JB
    Janis Berzin
    13-го апреля

    Слава советской космонавтике и рижанину Мстиславу Келдышу, вписавшему своё имя в историю науки и освоения космоса!

    20
    1
  • AE
    Al Ekses
    13-го апреля

    А вот наша страна, которая должна этим гордится, ведь первый космонавт был из СССР, а Латвия была частью этой страны, — молчит.

    15
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Al Ekses
    13-го апреля

    Страна гордится, а государство хочет стереть и подменить память.

    15
    1
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