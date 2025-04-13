NASA отдало дань уважения Гагарину

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в честь Дня космонавтики отдало дань уважения советскому космонавту Юрию Гагарину. Соответствующая публикация появилась на странице агентства в социальной сети X.

«В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла в 1981 году», — говорится в публикации.