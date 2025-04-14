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Раскрыта причина падения Римской империи 1 1861

Техно
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Раскрыта причина падения Римской империи
ФОТО: Global Look Press

Geology: климатические изменения могли ускорить падение Римской империи.

Климатические изменения могли сыграть решающую роль в падении Римской империи. Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, показало: так называемый «малый ледниковый период поздней античности» (LALIA), начавшийся около 540 года нашей эры, был гораздо суровее, чем считалось ранее.

Международная команда ученых обнаружила на побережье Исландии геологические доказательства того, что в этот период айсберги переносили крупные каменные глыбы с Гренландии, что является признаком необычайного похолодания в Северной Атлантике.

LALIA был вызван пеплом от трех огромных извержений вулканов, которые блокировали солнечный свет. Период похолодания длился от 200 до 300 лет и спровоцировал массовые миграции по всей Европе, которые, по мнению ученых, могли изменить и дестабилизировать Римскую империю.

«Температура по Европе упала примерно на 1–2 градуса Цельсия. Это вызвало неурожаи, рост цен на продукты и, в конечном итоге, голод и эпидемии», — пояснил соавтор исследования профессор Томас Гернон из Университета Саутгемптона.

Хотя формально Восточная Римская империя прекратила существование лишь в 1453 году, исследователи считают, что климатические потрясения положили начало долгому периоду ее структурного упадка.

«Мы не говорим, что климат был единственной причиной, но теперь ясно, что похолодание сыграло гораздо большую роль, чем предполагалось. Это было не просто фоном, а фактором, способным изменить ход истории», — отмечает автор исследования.

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Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    15-го апреля

    "могли ускорить падение Римской империи" - машинный перевод? В русском языке она называется Византийской империей.

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