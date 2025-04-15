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Google попытается понять язык дельфинов 1 521

Техно
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Google попытается понять язык дельфинов
ФОТО: Unsplash

Google создала ИИ-модель DolphinGemma для общения с дельфинами.

Инженеры корпорации Google создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для общения с дельфинами. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты разработали большую языковую модель (LLM) DolphinGemma, основанную на ранней модели Gemma. С ее помощью инженеры попытаются научиться интерпретировать звуки дельфинов, запоминать определенные шаблоны «общения» и взаимодействовать с животными. Модель ИИ запустили совместно Wild Dolphin Project (WDP) — проектом по изучению дельфинов.

Эксперты Google загрузили в модель библиотеку звуков дельфинов, собранную WDP с 1985 года. «Мы не знаем, есть ли у животных слова», — заявил Дениз Херцинг из WDP. Однако ученый заметил, что в издаваемых дельфинами звуках можно встретить закономерности и использовать их для общения с дикими животными.

В материале говорится, что LLM изучила акустический архив WDP и теперь пытается найти связь между определенными звуками дельфинов. По словам специалистов, в идеале они надеются понять язык дельфинов, если таковой действительно есть.

DolphinGemma представляет из себя упрощенную модель, которая имеет всего 400 миллионов параметров. Для создания синтетических образцов голоса дельфинов специалисты также разработали переносной аудиопреобразователь. Тестовый запуск DolphinGemma состоится летом.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го апреля

    Потому дельфины и не доплывают до берегов Латвии. Валоды они не знают, потому и не рискуют остаться без итальянского мороженного.

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