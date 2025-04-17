Сотрудники Ливерпульского института тропических болезней пишут в Science Translational Medicine, что кровь человека можно сделать ядовитой для малярийных комаров. Для этого не требуется никаких генноинженерных трюков, нужно всего лишь принимать лекарство нитизинон, которое прописывают при болезнях, связанных с метаболизмом аминокислоты тирозина.

Тирозин мы получаем с едой, но, кроме того, он образуется у нас в организме при переработке другой аминокислоты, фенилаланина. Кстати, если механизм переработки фенилаланина в тирозин не действует, то включаются побочные метаболические пути, которые дают токсичные фенилаланиновые производные – как следствие, развивается болезнь под названием фенилкетонурия, проявляющаяся главным образом тяжёлыми психоневрологическими симптомами. Сам тирозин тоже утилизируется, причём в несколько этапов с участием нескольких ферментов.

Конечный итог – две простые молекулы, которые расщепляются в энергетических реакциях клетки. Но бывает, что в гены тирозин-перерабатывающих ферментов попадают мутации, и в организме начинают накапливаться промежуточные продукты метаболизма тирозина – продукты, с которыми в норме должны работать мутировавшие ферменты. У человека развивается алкаптонурия или различные тирозинемии; страдают суставы, связки, печень и почки, нервная система и т. д.

Обычно в таких случаях рекомендуют так подобрать диету, чтобы в еде было поменьше тирозина и фенилаланина. Но есть и лекарство – вышеупомянутый нитизинон, который помогает, по крайней мере, при некоторых болезнях тирозинового обмена. Нитизинон блокирует работу гидроксифенилпируватдиоксигеназы (HPPD), одного из первых ферментов в цепочке превращений тирозина. Если этот фермент не работает или работает плохо, то в организме не накапливаются и токсичные промежуточные продукты – неработающий HPPD не даёт им появляться. Правда, тогда может начать накапливаться сам тирозин, но его избыток, видимо, не так опасен, как избыток промежуточных продуктов его обмена.

Несколько лет назад удалось выяснить, что фермент HPPD нужен также комарам из рода Anopheles, которые переносят малярию. Для них опасен сам тирозин, который они получают вместе с кровью. И если в крови человека будет плавать нитизинон, он заблокирует и комариный фермент HPPD. Эксперименты показали, что даже если человек (например, больной алкаптонурией) принимает минимальную лечебную дозу нитизинона, его кровь всё равно становится токсичной для комаров. Причём от неё гибнут даже те комары, которые приобрели устойчивость к другим инсектицидам.

Правда, тут нельзя не заметить, что от малярии-то нитизинон не спасает. Сам возбудитель малярии к нему равнодушен, и если комар с малярийным плазмодием укусил человека с нитизиноном, то ведь человек всё равно заразится малярией, пусть даже этот комар потом умрёт. Но нитизинон можно использовать для сокращения популяции малярийных комаров. Речь, конечно, не о том, чтобы переселить туда, где водятся эти комары, больных с расстройствами тирозинового обмена. Однако тут можно было бы подумать о том, чтобы те, кто живут рядом с комарами, просто принимали нитизинон в минимальных дозах – не столько ради индивидуальной пользы, сколько ради общественного блага. Хотя, возможно, тут проще предусмотреть какие-нибудь приманки для комаров, в которых им можно было бы скармливать это лекарство.