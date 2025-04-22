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Ученые предупредили о приближающейся экологической катастрофе 1 3439

Техно
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Ученые предупредили о приближающейся экологической катастрофе
ФОТО: Unsplash

В Гималаях зафиксировано самое низкое за 23 года количество снега.

В Гималаях зафиксировано самое низкое за 23 года количество снега — это может поставить под угрозу водоснабжение почти двух миллиардов человек. Об этом говорится в докладе Международного центра по комплексному развитию горных районов (ICIMOD).

Горная система Гиндукуш–Гималаи, простирающаяся от Афганистана до Мьянмы, содержит крупнейшие запасы льда и снега за пределами полярных регионов. Эти воды питают 12 главных речных бассейнов Азии и служат жизненно важным источником пресной воды для миллиардов людей.

По данным отчета, в этом году продолжительность снежного покрова оказалась на 23,6 процента ниже нормы — это минимальный показатель за последние два десятилетия. Причем такая аномалия сохраняется уже третий год подряд. Ученые предупреждают о риске снижения уровня рек, росте зависимости от подземных вод и повышении угрозы засухи.

В ряде стран региона уже объявлены предупреждения о засухе. Урожай и доступ к воде в условиях усиливающихся волн жары находятся под угрозой. Особенно тревожна ситуация в бассейнах рек Меконг и Салуин, где утрачено около половины снежного покрова.

Авторы доклада призывают страны региона срочно внедрять более эффективные системы управления водными ресурсами, развивать ранние системы предупреждений и усиливать международное сотрудничество. По словам генерального директора ICIMOD Пемы Гьямцо, глобальные выбросы углерода уже запустили необратимый цикл снежных аномалий в регионе Гималаев, и без системных решений последствия будут только усиливаться.

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(1)
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    Срочно в Латвии запретить ездить на дизельных машинах, всем пересесть на электрические.

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