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Западные ученые назвали парниковый эффект угрозой жизни на Земле 1 607

Техно
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Западные ученые назвали парниковый эффект угрозой жизни на Земле
ФОТО: Global Look Press

Planetary Science: нагревание Солнца приведет к парниковому эффекту на Земле.

Старение и нагревание Солнца приведет к формированию парникового эффекта на Земле. Ученые под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета назвали процесс угрозой существованию жизни на планете, пишет издание Planetary Science.

Как считают исследователи, с момента существования Земли яркость Солнца повысилась на 30 процентов и продолжает расти высокими темпами. Такой же процесс происходит с другими звездами в космосе.

Когда та же участь постигнет Солнце, на Земле образуется парниковый эффект, предположили ученые. В связи с этим планета будет нагреваться еще быстрее. В первую очередь, процесс затронет растения, после этого животных и людей. Последствия окажутся глобальными — на планете буквально не останется ничего живого. По данным ученых, это может случиться через миллиард лет.

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(1)
  • Д
    Дед
    22-го апреля

    Ну, если через миллиард, то может ничего, а вот , если через 10 миллионов, то это просто трагедия. Правда, призвать этих ученых к ответу, через миллиард лет, вряд ли удастся.

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