Глубоко под нашими ногами, в самом теле планеты, звучит едва уловимый, но настойчивый ритм. Каждые 26 секунд Земля испускает слабый сейсмический импульс — загадочный сигнал, который уже более полувека фиксируют чувствительные приборы по всему миру. Его называют «26-секундным микросейсмом», и хотя он слишком слаб, чтобы быть ощутимым человеком, он устойчиво пронизывает земную кору, подобно странному дыханию, которое не прекращается ни на миг.

Впервые это явление обнаружили американские геофизики в начале 1960-х годов. Оно казалось настолько стабильным и повторяющимся, что учёные поначалу подумали о сбое аппаратуры. Но позже выяснилось: это реальный природный сигнал, исходящий из определённой точки в Гвинейском заливе у западного побережья Африки. С тех пор он был зафиксирован на множестве континентов, и каждый раз его ритм оставался практически неизменным.

Основная гипотеза, которую сегодня поддерживают сейсмологи, связывает этот ритм с мощным взаимодействием океанских волн и континентального шельфа. В месте, где глубина моря резко меняется, особенно при штормовых условиях, волны создают устойчивое давление на морское дно. Эти волновые удары порождают ритмичные вибрации, передающиеся в толщу земной коры. Такое объяснение подтверждается тем, что интенсивность сигнала может незначительно меняться в зависимости от сезона и активности волн, но никогда полностью не исчезает.

Импульс — или «микросейсм» на языке геологов — был впервые задокументирован в начале 1960-х годов исследователем по имени Джек Оливер, тогда работавшим в Геологической обсерватории Ламонт-Доэрти. Он наиболее известен своей поздней работой, которая предоставила некоторые важные ранние доказательства смещения тектонических плит. Оливер выяснил, что импульс исходил откуда-то «из южной или экваториальной части Атлантического океана» и что он был сильнее в летние месяцы Северного полушария (или зимой Южного полушария).

«У Джека не было ресурсов в 1962 году, которые были у нас в 2005 году — у него не было цифровых сейсмометров, он имел дело с бумажными записями», — объясняет Майк Ритцволлер, сейсмолог из Университета Колорадо в Боулдере, чья команда независимо наткнулась на странный импульс несколько десятилетий спустя.

Однако природа этого ритма до конца не раскрыта. Почему он именно 26 секунд? Почему сохраняет стабильность десятилетиями? Некоторые учёные предполагают, что дело не только в волнах, но и в особых свойствах геологической структуры в месте его происхождения. Были и более экзотические гипотезы — от подводных извержений до искусственного происхождения, но они не получили убедительного подтверждения.

Любопытный факт, о котором известно лишь узкому кругу специалистов: этот микросейсм с 26-секундным интервалом настолько стабилен, что в некоторых случаях используется для калибровки сейсмического оборудования. Он служит своеобразной естественной настройкой — «маяк», который позволяет сравнивать чувствительность станций, расположенных на разных континентах.

Сегодня, по мере развития технологий и создания более точных сейсмических сетей, учёные надеются всё ближе подойти к разгадке этого природного сигнала. Возможно, он откроет не только тайны глубоководных процессов, но и поможет лучше понять внутреннюю жизнь нашей планеты — спокойную на первый взгляд, но пронизанную ритмами, которые нам только предстоит услышать.