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Google заинтересовалась детьми и представит для них ИИ 0 263

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Google заинтересовалась детьми и представит для них ИИ
ФОТО: Global Look Press

Google выпустит специальную версию ИИ-сервисов Gemini для детей - смогут ли родители влиять на то, какую информацию показывает их детям искусственный интеллект?

Корпорация Google задумала запустить специальную версию сервисов искусственного интеллекта (ИИ) Gemini для детей. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалисты медиа изучили код приложения Google для Android (версия 16.12.39) и обнаружили несколько строк, намекающих на существование особой версии ИИ для детей. В том числе в коде упоминаются «пользователи-дети».

Журналисты издания предположили, что Gemini позволит детям запускать сервисы с нейросетями на своих смартфонах. В том числе они смогли бы придумывать истории вместе с ИИ, решать школьные задачи и помогать развитию и обучению.

В материале говорится, что уже сейчас чат-бот Gemini способен выполнять различные задачи для пользователей раннего возраста, однако «детская» версия сервиса будет отличаться более строгой цензурой. Также специалисты предположили, что подобный чат-бот будет настроен таким образом, чтобы никакой пользовательский контент не смог оказаться в сети.

«Пока не ясно, как Google будет внедрять Gemini для детей. Мы предполагаем, что этот режим будет автоматически включаться, если связанная учетная запись Google принадлежит ребенку», — заключили авторы.

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#искусственный интеллект
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