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Опрос: 27 % предприятий в Латвии используют искусственный интеллект 1 365

Техно
Дата публикации: 25.05.2025
LETA
Опрос: 27 % предприятий в Латвии используют искусственный интеллект

Искусственный интеллект используют 27 % латвийских предприятий, чаще всего в маркетинге, анализе данных, обслуживании клиентов и продажах, сообщили агентству ЛЕТА в "OP Corporate Bank", ссылаясь на результаты опроса.

Среди стран Балтии явным лидером по использованию искусственного интеллекта является Эстония, где его применяют 54 % компаний. В то же время в Латвии и Литве его используют менее трети компаний.

Исследование показывает, что в Латвии ИИ используют относительно немногие компании и только для определенных функций - маркетинга, анализа данных, обслуживания клиентов и продаж. В то же время предприятия редко используют ИИ, например, в бухгалтерии, логистике и финансах.

Результаты опроса показывают, что использование ИИ в разных отраслях неодинаково. Наблюдаются явные тенденции к более широкому использованию ИИ в ИТ, сфере услуг и обслуживания клиентов, здравоохранении и торговле, в то время как в таких отраслях, как транспорт, логистика и сельское хозяйство, ИИ используется редко.

В странах Балтии предприятия чаще всего используют ИИ в маркетинге - особенно в Латвии, где 39 % опрошенных предприятий заявили, что регулярно используют его в маркетинге, и столько же - время от времени. В то же время 23 % предпринимателей в Эстонии и 22 % предпринимателей в Литве регулярно используют ИИ в маркетинге.

Исследование проводила компания "Rait" по заказу "OP Corporate Bank", опросив в феврале 2025 года более 300 представителей предприятий из различных отраслей в Латвии, Литве и Эстонии.

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#предпринимательство #искусственный интеллект
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(1)
  • НС
    Николай Семёнов
    25-го мая

    Когда нет своего ума нужно использовать искусственный. Этим и живём.

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