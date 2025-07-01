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Apple выпустит ноутбук с чипом от iPhone 0 253

Техно
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Apple выпустит ноутбук с чипом от iPhone
ФОТО: Global Look Press

Мин-Чи Ко: Apple представит недорогой ноутбук с чипом от iPhone до 2027 года.

Американская корпорация Apple представит недорогой компьютер с процессором от смартфона. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, в компании разрабатывают ноутбук с диагональю 13 дюймов. Устройство должно получить процессор A18 Pro, которым оснащены флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Стоимость гаджета не раскрывается, но Ко заявил, что компьютер окажется относительно дешевым.

Релиз устройства состоится в конце 2025 или начале 2026 года. Инсайдер объяснил, что Apple хочет нарастить продажи компьютеров Mac и вернуться к пиковому уровню поставок. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19, в 2020 году, корпорация поставила 25 миллионов компьютеров. По прогнозам, в 20205 году фирма должна отгрузить около 20 миллионов девайсов.

Актуальные компьютеры Apple базируются на ARM-процессорах Apple Silicon, переход на которые IT-гигант начал в конце 2020 года. Самым доступным портативным компьютером американского бренда является MacBook Air, который стоит 999 долларов.

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