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Дизайн детали iPhone изменят впервые за шесть лет 0 429

Техно
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Дизайн детали iPhone изменят впервые за шесть лет
ФОТО: Unsplash

Маджин Бу: Впервые за 6 лет логотип Apple переместят на новое место в iPhone.

Корпорация Apple собралась изменить дизайн задней панели iPhone. Об этом в соцсети X заявил известный инсайдер Маджин Бу.

По информации специалиста, дизайнеры Apple изменили заднюю панель новых смартфонов, выход которых ожидается в сентябре. Так, известный логотип компании — «яблочко» — намерены переместить ближе к нижней части устройства. У актуальных iPhone этот элемент находится по центру панели.

Последний раз Apple меняла дизайн задней панели шесть лет назад. В 2019 году компания представила iPhone 11, «яблочко» у которого разместили строго по центру задней стороны устройства. Также убрали надпись iPhone, которая находилась под логотипом.

Маджин Бу связал изменения с новой компоновкой основной камеры смартфонов. По его информации, она будет занимать всю верхнюю часть задней панели. Судя по всему, иное расположение «яблочка» кажется дизайнерам Apple более органичным в новых условиях.

Журналисты издания MacRumors заметили, что нововведение может огорчить пользователей, так как по логотипу многие из них определяли расположение беспроводных аксессуаров MagSafe.

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