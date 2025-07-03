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Apple нарушила патент и выплатит свыше сотни миллионов долларов 0 504

Техно
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Apple нарушила патент и выплатит свыше сотни миллионов долларов
ФОТО: Unsplash

Reuters: Apple выплатит $110 миллионов за нарушение патента беспроводной связи.

Корпорация Apple выплатит 110 миллионов долларов испанской компании TOT за нарушение патента. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный суд штата Делавэр (США) признал Apple виновной в нарушении патента испанской компании TOT. Патент касается определенной беспроводной технологии: было доказано, что компания использовала чужие наработки для создании приемника в iPhone.

Иск был подан в 2021 году. Руководитель TOT Альваро Лопес-Медрано заявил, что изобрел фундаментальную технологию энергосбережения при использовании сотовой связи. Затем он обнаружил, что она была заимствована Apple. Инженер также заявил, что iPhone содержат приемопередатчик, созданный по технологии TOT. Лопес-Медрано заметил, что аналогичные иски были поданы против LG и Samsung, рассмотрение дел еще продолжается.

Истец обвинил американского IT-гиганта в нарушении двух патентов, однако присяжные признали, что Apple могла заимствовать один из них. В свою очередь, в компании Тима Кука заявили, что использованные в iPhone технологии не были защищены законом. Apple будет подавать апелляцию.

Ранее стало известно, что корпорация Apple не смогла закрыть дело о незаконном доминировании на американском рынке смартфонов. Иск против компании Тима Кука был подан в марте 2024 года.

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