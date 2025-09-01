Baltijas balss logotype
Южнокорейских сениоров в одиночестве утешает тряпичный робот

Техно
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
По стране разошлись больше 12 тысяч моделей.

Hyodol сразу же оповестит врачей, если собеседник говорит фразы вроде «я хочу умереть».

Корейская тряпичная кукла с искусственным интеллектом помогает пожилым людям скрасить одиночество. Для тех, кому не хватает общения, она может стать настоящим другом. Тем, у кого проблемы со здоровьем, — спасти жизнь.

Несмотря на то, что в культуре Южной Кореи принято заботиться о пожилых родственниках, из-за спада рождаемости и социальных перемен возрастные корейцы часто страдают от одиночества. Специально для них компания Hyodol разработала роботов-помощников в виде плюшевых детских кукол. Они напоминают принять лекарство или пищу, но главное — поддерживают беседу с пользователем благодаря встроенному ИИ ChatGPT.

У робота Hyodol есть множество датчиков, чтобы реагировать на действия собеседника, в том числе отдельный инфракрасный на шее. Если в течение 24 часов он не фиксирует активность, то передаёт сигнал соцработникам. Кроме того, Hyodol сразу же оповестит врачей, если собеседник говорит фразы вроде «я хочу умереть».

По стране разошлись больше 12 тысяч моделей. Социальные работники называют Hyodol глазами и ушами: он помогает успокаивать пациентов и проводит с ними время между визитами людей.

Терапевтические роботы с искусственным интеллектом есть и в других странах — например, японский милый «тюлень» Paro или ElliQ, который напоминает лампу из логотипа Pixar. Пока Hyodol готовится представить свою модель на международном рынке, исследователи задаются вопросом: насколько этична такая форма помощи пожилым людям?

Одни утверждают, что робот действительно помогает им найти компанию, по словам других исследователей, он только подчёркивает социальную изоляцию. Кроме того, люди с деменцией могут принимать за безоговорочную истину всё сказанное роботом. Так или иначе, для некоторых пациентов тряпичная кукла стала настоящим другом — настолько, что пожилые люди даже просили похоронить их вместе с любимым роботом.

#робот
Оставить комментарий

