Орбитальный аппарат NASA MAVEN больше не общается с Землей после неизвестной «аномалии». Сфотографировав 3I/ATLAS, аппарат вышел на обратную сторону Красной планеты, а когда он «вынырнул» из «серой зоны», уже не передавал никаких данных. Ученые пока не знают, что произошло.

Самая известная комета года, если не пары последних лет, 3I/ATLAS вновь привлекла к себе внимание. Межзвездный странник с момента своего открытия в июле 2025 года неизменно остается главным объектом наблюдений как со стороны научного сообщества, так и сторонников коспирологических теорий, которые, с подачи гарвардского профессора, астрофизика Ави Леба, увидели в нем признаки внеземной техники.

В последнее время с появлением все большего количества новых данных, благодаря которым ученым удалось немного ближе познакомиться с необычной кометой, споры относительно теорий ее происхождения немного поутихли. Хотя эксцентричный Леб поддерживал костер конспирологии, представляя свою интерпретацию научных открытий.

Однако инцидент, произошедший с орбитальным аппаратом NASA — MAVEN, ранее заснявшим загадочный 3I/ATLAS, вызвал настоящее цунами среди любителей теорий заговора.

Орбитальный аппарат NASA Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN), как выяснилось, больше не общается с Землей после неизвестной «аномалии», из-за которой он пропал с радаров Deep Space Network (DSN).

DSN — это глобальная сеть радиотелескопов и средств связи, которую создало NASA для контакта с космическими аппаратами на больших расстояниях.

В последний раз аппарат подал сигнал, когда выходил на обратную сторону Красной планеты 6 декабря. Но когда MAVEN «вынырнул» из «серой зоны», он уже не передавал никаких данных на наземные станции NASA. Согласно телеметрии космического агентства, все системы орбитального аппарата работали как обычно до того момента, как он скрылся за планетой во время обычного витка.

Ученые озадачены и не знают, что стало причиной инцидента. Также неясно, удастся ли вернуть MAVEN в рабочее состояние.

«Команды аппарата и операторы расследуют аномалию и пытаются разобраться в ситуации», — заявили в NASA. Вообще, «аномалия», из-за которой MAVEN потерял связь, может быть вызвана разными факторами. Аппараты, которые работают так далеко от Земли, регулярно сталкиваются с жесткими условиями: радиацией, экстремальными температурами, пылевыми бурями. Все это может повлиять на работу. Кроме того, возможны неполадки в электропитании, сбой антенны или помехи от солнечного ветра. Сейчас точная причина выясняется.

Чем уникальна миссия MAVEN

Космический аппарат начал свой путь к Марсу в ноябре 2013 года, а уже в сентябре 2014-го вышел на его орбиту и приступил к миссии по изучению верхней атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия атмосферы с солнечным ветром.

На протяжении всего времени MAVEN исправно проводил измерения и передавал данные на Землю через Deep Space Network. Его работа оказалась довольно успешной. Он сыграл ключевую роль в том, чтобы показать, что, лишившись атмосферы, Марс впоследствии потерял воду. Аппарат также помог составить карту марсианских ветров, классифицировать облака и даже обнаружил невидимый магнитный «хвост».

Первоначально миссия должна была завершиться в 2022 году, однако было принято решение о ее продлении до сентября 2025-го. Но и после этого MAVEN продолжал функционировать и даже сделал снимок межзвездной кометы 3I/ATLAS, когда та шла на максимальное сближение с Марсом.

Однако сразу же после того, как он скрылся за Красной планетой, вся коммуникация с наземными станциями NASA пропала.

Кроме сбора данных об атмосфере Марса, орбитер также используется как ретранслятор связи для других аппаратов — Curiosity и Perseverance. Впрочем, в данном случае MAVEN может заменить Mars Reconnaissance Orbiter, выполняющий ту же функцию.

Стоит отметить, что потеря связи с межпланетными и дальнекосмическими аппаратами — не редкость, и контакт, как правило, удается восстановить. Есть надежда, что и с MAVEN произойдет так же. В противном случае это может положить конец более чем десятилетней научной работе на орбите Марса.

«Инопланетяне, похоже, снова постарались»

Тот факт, что событие произошло вскоре после того, как 3I/ATLAS пронесся мимо Марса в октябре этого года, вновь оживил полемику относительно природы происхождения объекта. В соцсетях люди гадают, что же могло произойти с аппаратом американского космического агентства, и признаются — уж слишком странное это совпадение.

«Причин может быть масса, включая вмешательство внеземного корабля, который не хотел, чтобы NASA получило больше данных. Мое мнение».

«3I/ATLAS забрал его».

«Инопланетяне, похоже, снова постарались».

«Слишком много замалчиваний, чтобы это были просто совпадения».

«Не верю, что они „потеряли“ связь».

«MAVEN, зонд, который смог наблюдать межзвездный объект 3I/ATLAS с орбиты Марса… только что исчез без объяснений. Совпадение? Или увидел то, что не должен был? Тишина с Марса теперь ощущается особенно зловеще».

«Ну вот, пришельцы вырубили один из спутников! Видимо, не хотят, чтобы мы видели, как они подбираются к нам!»

«3I/ATLAS заблокировал связь с марсианским орбитером NASA! Это точно инопланетные технологии».

«3I/ATLAS, солнечные бури и потеря связи с MAVEN. Обожаю все эти космические драмы и тайны».

Леб допустил существование «Илона Маска» из другой цивилизации

На фоне этих споров астрофизик Ави Леб заявил, что если это инопланетяне, то комета была бы далеко не первым внеземным объектом в нашей Солнечной системе — и что некий «Илон Маск» из другой цивилизации, «космический предприниматель», вполне мог уже отправить сюда корабли, возможно даже с недружелюбными намерениями.

«Представьте, что существует империя, которая, как Испания или Великобритания, посылает корабли искать новые территории. Сначала они отправляют маленькие лодки, а потом — куда более мощные корабли», — рассуждает он.

По его мнению, отрицать версию о том, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом, «самонадеянно».

«Мой контраргумент прост: человечество запустило в космос технологические объекты, значит и инопланетные формы жизни могли сделать то же самое», — считает скандальный профессор.

Он добавил, что статистически весьма вероятно, что в некоторых таких звездных системах появились свои «космические предприниматели», и один из них, возможно, запустил 3I/ATLAS.

Обсуждая в последнем интервью инцидент с аппаратом NASA, он указал на то, что руководство Национальной разведки США представило за последние годы в Конгресс более трех докладов, в которых говорится, «что в небе есть объекты, природу которых мы не понимаем — у нас просто нет достаточных данных, чтобы определить, что это».

«Если бы их производили американские компании, мы бы знали. Директор Нацразведки не стала бы говорить об этом — но она говорила. И значит, я должен предположить, что у правительства есть проблема нацбезопасности. Не стоит ожидать, что Пентагон станет раскрывать информацию», — отметил он.