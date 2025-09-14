Baltijas balss logotype
Самая дальняя планета Солнечной системы - таинственный карлик Макемаке 0 357

Техно
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Карликовая планета всем еще покажет.

Карликовая планета всем еще покажет.

Земное тело находится 51-52 раза дальше от светила, чем Земля.

Карликовая планета Макемаке стала уже вторым после Плутона объектом за орбитой Нептуна, на котором наблюдают испарение летучих веществ. Ученые не исключают, что у нее есть внутренний источник тепла.

Макемаке ненамного крупнее спутника Плутона Харона: их диаметры составляют около 1430 и 1212 километров соответственно. Сейчас карликовая планета расположена примерно в 51-52 астрономических единицах от Солнца, то есть в 51-52 раза дальше от него, чем Земля. Плутон в самой дальней точке своей орбиты — в 49 астрономических единицах.

Поэтому на поверхности Макемаке даже холоднее, чем на Плутоне, — примерно минус 240 градусов Цельсия. Интересно, что при этом на Макемаке почему-то не прослеживается азот даже в замерзшем состоянии, хотя на Плутоне он в изобилии и образует разреженную сезонную атмосферу — начинает испаряться, когда небесное тело становится ближе к Солнцу. Отметим, что азот более летучий, чем метан: начинает переходить в газообразное состояние при меньших температурах. Поэтому наблюдать его на ближе расположенном к Солнцу Плутоне и не видеть на более далеком Макемаке довольно необычно.

Между тем метан на Макемаке есть. Ранее его наблюдали в том числе в виде снега и подозревали, что он испаряется с поверхности, снова замерзает и выпадает осадком. Недавние наблюдения карликовой планеты с помощью обсерватории «Джеймс Уэбб» укрепили эту версию: на Макемаке удалось различить именно газообразный метан. Об этом международная команда исследователей рассказала в недавней статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org.

Ученые рассматривают два возможных сценария испарения этого метана. По одному из них, он там существует в виде очень тонкой атмосферы. Как пишут ученые, при определенных условиях для этого может оказаться достаточно даже того мизерного количества солнечной энергии, какая достается Макемаке. Примечательно, что вместе с газообразным метаном на карликовой планете нашли некоторые другие углеводороды уже в виде льдов, в том числе этан и ацетилен — продукты расщепления метана под действием космической радиации.

Другой вариант предполагает некое подобие кометной активности: метан стремительно извергается из какого-то определенного региона и образует над поверхностью нечто похожее на кому. Это означает возможный криовулканизм, а для него уже никак не может быть достаточно одного только Солнца, которое оттуда выглядит яркой звездой. Кстати, ранее на Макемаке обнаруживали признаки «теплого пятна», где температура — около минус 123 Цельсия, то есть на сотню с лишним градусов выше, чем на остальной части поверхности.

Если верной окажется вторая версия, необходимо будет установить, откуда у Макемаке для этого достаточно тепла. Самый вероятный его источник — распад радиоактивных элементов в недрах.

Макемаке не имеет официально принятого символа, подобного тем, что используются для обозначения классических планет, Цереры и Плутона, поскольку современные астрономы не испытывают потребности в таких символических обозначениях. Астрологи, напротив, активно пользуются подобными знаками при составлении астрологических карт, придумывая обозначения и для недавно открытых объектов.

Оставить комментарий

