Земля попала под действие корональной дыры на Солнце

Земля начала попадать под действие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце. Это произошло почти на сутки позже прогноза, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований в Telegram-канале.

Ученые сообщили, что параметры плазмы внутри дыры неизвестны, как и скорость ветра. «При таких размерах корональной дыры, которые сейчас наблюдаются на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — добавили они.

В ближайшее время скорость солнечного ветра вырастет, а после это по ряду показателей «можно будет сделать первые выводы, есть ли жизнь внутри дыры». Земля будет находиться внутри потока не менее 4-5 суток.