Первая за полвека высадка на Луну: Китай может обогнать США и стать главной страной в космосе 0 594

Техно
Дата публикации: 19.09.2025
Focus
Первая за полвека высадка на Луну: Китай может обогнать США и стать главной страной в космосе
ФОТО: пресс-фото

В отчете сказано, что Китай в ближайшем будущем может обогнать США в новой космической гонке. Страна инвестирует огромные суммы в космические проекты на фоне сокращения бюджета NASA, пишет Фокус.

Эксперты американской организации Commercial Space Federation, которая поддерживает инвестиции в коммерческую космическую отрасль США, представили новый отчет под названием "Redshift". В нем описано, как космическая инфраструктура Китая и его возможности по исследованию Солнечной системы стремительно развивались за последнее десятилетие. Эксперты предупреждают, что неуклонный рост Китая в космической отрасли может позволить стране обогнать США в новой космической гонке и стать ведущей космической страной уже через 5-10 лет. Эксперты считают, что Китай даже может раньше США высадить своих астронавтов на Луну, впервые с 1972 года, пишет Live Science.

Согласно отчету, Китай демонстрирует стремительный технологический прогресс в плане освоения космоса за последнее десятилетие. Страна стремится стать лидером в новой космической гонке с США.

Эксперты предупреждают, что существует вероятность того, что Китай может стать первой страной, которая высадит своих астронавтов на Луне в XXI веке, впервые с 1972 года. Сейчас Китай планирует это сделать до 2030 года, в то время как NASA планирует высадку людей на Луну в 2027 году в рамках миссии "Артемида-3". Но эта пилотируемая миссия на Луну уже неоднократно переносилась, и сейчас на ее реализацию может повлиять сильное сокращение бюджета NASA.

Китай также планирует построить полноценную базу на Луне, оснащенную автономным ядерным реактором, до 2035 года. Таким образом страна может заявить о своих правах на ценные лунные ресурсы. Также эксперты говорят, что освоение Луны Китаем может позволить стране раньше, чем США, отправить своих астронавтов на Марс.

Согласно отчету, Китай может начать доминировать и на низкой околоземной орбите. Китайская космическая станция "Тяньгун" может стать единственной орбитальной лабораторией после того, как в 2030 году будет уничтожена Международная космическая станция. NASA планирует использовать в дальнейшем коммерческие космические станции для проведения исследований, но пока неизвестно, когда они будут введены в эксплуатацию.

По словам экспертов, Китай начинает создавать собственные группировки спутников, чтобы составить конкуренцию спутникам Starlink от SpaceX. В ближайшем будущем Китай также планирует построить орбитальную солнечную электростанцию ​​и собственную версию космического телескопа Уэбб, который пока что является самой мощной обсерваторией в космосе.

Согласно отчету, Китай достигает значительных успехов в освоении космоса и в ближайшее время сможет значительно увеличить количество запусков ракет. Эксперты говорят, что секрет успеха Китая заключается в увеличении финансирования космических проектов. В прошлом году страна инвестировала 2,86 млрд долларов в свои космические проекты, а это в 17 раз больше, чем в 2016 году.

Эксперты говорят, что, хотя США остаются лидером во многих областях космической деятельности, Китай настолько быстро развивается, что может обогнать США в ближайшие 5-10 лет в новой космической гонке. Не в последнюю очередь из-за недавнего сокращения финансирования NASA.

Читайте нас также:
#китай #космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
