Рассекречен новый дешевый iPhone

Техно
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: MacRumors

Изображение: MacRumors

Apple выпустит доступный iPhone 17e за 599 долларов в начале 2026 года.

Журналисты издания MacRumors рассекретили характеристики iPhone 17e. Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты портала сослались на инсайдеров, которые полагают, что Apple выпустит iPhone 17e в первом квартале 2026 года. Это будет самый дешевый из новых смартфонов бренда — как и iPhone 16e, его оценят в 599 долларов.

Доступный аппарат должен получить тот же процессор, что и iPhone 17, — A19. Также он будет иметь 16-ядерный сопроцессор Apple Neural Engine. Дизайн устройства не сильно изменится по сравнению с 16e: гаджет нового поколения выйдет с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR и экранным вырезом.

Модель 16e вышла в феврале 2025 года. Аппарат пришел на смену iPhone SE, он получил 6,1-дюймовый OLED-экран, чип A18, 8 гигабайт оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей и батарею емкостью 4005 миллиампер-часов.

