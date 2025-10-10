Baltijas balss logotype
Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи 0 490

Техно
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт секрет передвижения загадочных статуй с острова Пасхи
ФОТО: Unsplash

Daily Mail: раскачивание помогло жителям Пасхи передвигать огромные статуи моаи.

Ученые раскрыли одну из самых загадочных тайн археологии: как жители острова Пасхи смогли передвинуть каменные статуи весом до 80 тонн. Исследование, опубликованное международной группой антропологов, показало, что моаи

не волокли по земле, а они буквально сами «ходили» к месту установки, покачиваясь из стороны в сторону. Об этом сообщает Daily Mail.

С помощью 3D-моделирования и экспериментов с четырехтонной копией статуи исследователи подтвердили, что древние жители Рапануи привязывали к ним канаты и раскачивали их в зигзагообразном движении. Такая техника позволяла небольшой группе людей перемещать огромные моаи на десятки метров без особых усилий. «Как только статуя начинает раскачиваться, она идет сама, — пояснил профессор Карл Липо из Университета Бингемтона. — Нужно лишь поддерживать ритм».

Форма и наклон статуй, как выяснилось, были продуманы специально для такого способа передвижения: широкое D-образное основание и центр тяжести, смещенный вперед, делали движение устойчивым и естественным. Более того, на острове сохранились особые «дороги моаи» шириной около 4,5 метра с вогнутым рельефом — идеальные для того, чтобы статуи могли «шагать».

Открытие не только подтвердило достоверность древних легенд, утверждавших, что каменные гиганты «шли сами», но и показало высокий уровень инженерной мысли народа Рапануи.

#наука
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
