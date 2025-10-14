Baltijas balss logotype
Азиатская страна нашла необычное применение беспилотникам 0 340

Техно
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Азиатская страна нашла необычное применение беспилотникам
ФОТО: pixabay

В Сингапуре разработали технологию мытья окон при помощи беспилотников.

В Сингапуре нашли необычное применение беспилотникам и разработали технологию мытья окон с их помощью. Об этом рассказала политик из азиатской страны Сан Сюэлин в Facebook.

Она отметила, что традиционно окна моют работники на люльках, что сопряжено с риском для людей. Сингапур начал тестировать дроны для мойки фасадов многоэтажек.

«В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей», — уточнила Сюэлин. Она добавила, что перед внедрением технологии власти изучат отзывы жителей домов и подсчитают затраты.

#дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
