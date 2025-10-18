Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями и переходя на электромобили.

Национальные вооруженные силы приняли участие в открытом конкурсе «Повышение энергоэффективности в транспортном секторе — поддержка внедрения электромобилей и инфраструктуры их зарядки» с целью выполнения обязательств по укреплению климатической нейтральности. Перед участием в конкурсе были определены военные базы, где необходимо построить инфраструктуру для электрозарядки, способную обеспечить требуемую мощность для зарядки электротранспорта.

Национальные вооруженные силы обеспечивают весь автопарк транспортных средств системы Министерства обороны. В рамках проекта были приобретены 12 транспортных средств, которые будут использоваться в повседневной административной деятельности.

В будущем Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями. Параллельно будет развиваться потенциал обслуживания и ремонта транспортных средств с электрическими двигателями.