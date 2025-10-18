Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А электротанки будут? Латвийская армия решила перейти на чистые автомобили 0 165

Техно
Дата публикации: 18.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: А электротанки будут? Латвийская армия решила перейти на чистые автомобили

Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями и переходя на электромобили.

Национальные вооруженные силы приняли участие в открытом конкурсе «Повышение энергоэффективности в транспортном секторе — поддержка внедрения электромобилей и инфраструктуры их зарядки» с целью выполнения обязательств по укреплению климатической нейтральности. Перед участием в конкурсе были определены военные базы, где необходимо построить инфраструктуру для электрозарядки, способную обеспечить требуемую мощность для зарядки электротранспорта.

Национальные вооруженные силы обеспечивают весь автопарк транспортных средств системы Министерства обороны. В рамках проекта были приобретены 12 транспортных средств, которые будут использоваться в повседневной административной деятельности.

В будущем Национальные вооруженные силы планируют продолжать закупку «чистых» и энергоэффективных транспортных средств, постепенно сокращая количество автомобилей с дизельными двигателями. Параллельно будет развиваться потенциал обслуживания и ремонта транспортных средств с электрическими двигателями.

Читайте нас также:
#электромобиль #минобороны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
Изображение к статье: На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
Изображение к статье: WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Изображение к статье: Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Изображение к статье: Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия
Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия 490
Изображение к статье: «Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице
«Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице 388
Изображение к статье: Грязь, вода и дерево: что за система помогает Венеции не утонуть уже более 1600 лет?
Грязь, вода и дерево: что за система помогает Венеции не утонуть уже более 1600 лет? 383
Изображение к статье: Apple перенесла выход складного iPhone
Apple перенесла выход складного iPhone 61

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 64
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 79
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 124
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 315
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 258
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 64
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 20
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 79

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео