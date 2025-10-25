Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 0 82

Техно
Дата публикации: 25.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе, пишет DW.

Еврокомиссия установила, что социальные сети Tiktok, Facebook и Instagram нарушают обязательства по обеспечению прозрачности, предусмотренные законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). По предварительной оценке регулятора, платформы затрудняют исследователям доступ к своим данным и не обеспечивают эффективных механизмов для жалоб и уведомлений пользователей. Об этом Еврокомиссия сообщила в пятницу, 24 октября.

По данным ЕК, все три платформы создают барьеры, которые нередко приводят к "неполным или ненадежным сборам данных" и затрудняют проведение научных исследований, в том числе о том, подвергаются ли несовершеннолетние незаконному или вредному контенту. Комиссия подчеркнула, что открытый доступ к данным платформ - ключевой элемент прозрачности, предусмотренный DSA, поскольку позволяет лучше понять последствия для общества от деятельности крупных онлайн-платформ.

Сложные процедуры для жалоб пользователей

Кроме прочего, концерн Meta обвиняется в том, что на его платформах Facebook и Instagram отсутствуют удобные для пользователей механизмы сообщения о незаконных материалах - например, о контенте, содержащем сексуализированное насилие над детьми или пропаганду терроризма.

Процедуры жалоб, по словам комиссии, чрезмерно сложны и содержат "манипулятивные элементы дизайна", которые могут отпугивать пользователей от подачи уведомлений. Согласно DSA, платформы обязаны оперативно проверять и удалять незаконный контент после получения жалобы.

Еврокомиссия также отмечает недостатки в механизмах обжалования решений о модерации контента на Facebook и Instagram. Пользователи ЕС, чьи публикации были удалены и у которых были заблокированы аккаунты, не могут эффективно обжаловать эти решения. Существующие системы не позволяют прилагать объяснения или доказательства, что ограничивает прозрачность и справедливость процедур.

Возможные санкции

Meta и Tiktok получили возможность ознакомиться с предварительными выводами комиссии и представить письменные ответы. Если нарушения подтвердятся, то компаниям будут грозить штрафы в размере до 6% от их мирового годового оборота. Еврокомиссия добавила, что при необходимости могут быть наложены и принудительные штрафы для обеспечения соблюдения правил.

DSA обязывает онлайн-платформы принимать меры для защиты пользователей от незаконного контента, товаров и услуг. Особенно строгие требования применяются к самым крупным платформам с более чем 45 млн пользователей в ЕС - таким, как Facebook, Amazon или Google. Эти компании напрямую поднадзорны Еврокомиссии, и в отношении них уже ведется несколько других расследований.

DW

Читайте нас также:
#facebook #tiktok #instagram
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС
Иконка видео
Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
Изображение к статье: Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения
ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок
Изображение к статье: ChatGPT проиграл рекордное количество криптосделок
Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Изображение к статье: Первые американцы не из Америки: ученые нашли убедительные доказательства
Изображение к статье: Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету
Австралия еще раз попытается запустить космическую ракету 39
Изображение к статье: ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола
ЕС обсуждает запрет спиртовых антисептиков из-за содержания в них этанола 119
Изображение к статье: Ученые напомнили, что световое загрязнение уже стало глобальной проблемой. Иконка видео
В 2026 году американцы запустят на орбиту огромное зеркало 223
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено 509

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 601
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 293
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео