Астронавты на орбите уже сейчас проходят дополнительные проверки и получают радиационную защиту.

Вспышки на Солнце, отмена авиарейсов, временные сбои в работе интернета — это еще цветочки по сравнению с бомбой замедленного действия, которая скрывается под поверхностью Земли. Ученые до сих пор не знают, когда именно произойдет взрыв.

Неожиданная находка

На первый взгляд, наша планета — стабильная и предсказуемая. Но под ее поверхностью идут процессы, способные кардинальным образом изменить ситуацию. Пример — Южно-Атлантическая аномалия: слабое магнитное поле, стремительно растущее в последние годы.

Европейское космическое агентство (ЕКА) недавно опубликовало результаты исследования, которое заставило специалистов заговорить о "тревожном сигнале". Согласно данным спутников миссии Swarm, наблюдающей за магнитным полем Земли, с 2014-го площадь аномалии выросла так, что сегодня ее можно сопоставить почти с половиной территории всей континентальной Европы.

Расширение зоны идет неравномерно. Это создает дополнительные риски не только для научных миссий, но и для всей технологической инфраструктуры.

Как работает магнитное поле Земли

Магнитное поле — естественный защитный барьер, который формируется благодаря движению расплавленного железа и никеля во внешнем ядре. Этот невидимый щит отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, оберегая Землю от радиации.

Если представить себе планету как гигантский магнит, то в Южно-Атлантической аномалии он как будто потерял силу — напряженность поля здесь значительно ниже. В результате космические аппараты, пролетающие над Южной Атлантикой, попадают в зону повышенной радиации.

Спутники, расположенные на низких орбитах, вынуждены регулярно пересекать эту область. Именно там фиксируются самые частые сбои в работе электроники, сброс данных, временные отключения датчиков и даже выгорание микросхем.

Геофизик Крис Финли, участвовавший в исследовании, отмечает: в этом районе происходят "уникальные процессы во внутреннем ядре планеты".

"Обычно мы ожидаем увидеть магнитные линии, исходящие из ядра. Но под Южно-Атлантической аномалией мы видим обратный процесс", — поясняет ученый.

Этот феномен он сравнивает с "тонкой трещиной" в защитном панцире Земли, через которую просачивается радиация.

Что уже фиксируют спутники и ученые

За последние 11 лет миссии ЕКА и NASA неоднократно сообщали о неполадках именно над Южной Атлантикой. Некоторые космические аппараты временно теряли связь с Землей.

Инженеры вынуждены программировать устройства так, чтобы в момент прохождения через аномалию часть систем автоматически отключалась — это позволяет избежать повреждений.

Однако влияние ощущается не только в космосе. На поверхности Земли постепенно растет воздействие Солнца на энергосети и навигационные системы. В периоды мощных магнитных бурь фиксируются кратковременные нарушения радиосвязи и сбои в системах навигации, особенно в Южном полушарии.

Географическое смещение и новые тревожные тенденции

Главная проблема в том, что ослабление магнитного поля происходит сразу в нескольких точках планеты — не только над Южной Атлантикой, но и над северной частью Канады, а также в некоторых районах Арктики.

Ученые пока не могут дать однозначного объяснения. Лишь предполагают, что связано это с динамикой потоков жидкого железа в ядре Земли. "Металлическая река" движется с огромной скоростью, формируя новые магнитные центры и ослабляя старые.

Некоторые специалисты считают, что наблюдаемые изменения могут быть предвестниками глобальной перестройки — когда Северный и Южный полюса поменяются местами. Такие инверсии уже происходили в истории, последний раз — около 780 тысяч лет назад.

Может ли человечество почувствовать последствия

Для обычного человека ослабление магнитного поля пока остается незаметным, но на уровне технологий последствия очевидны. Современная цивилизация опирается на спутниковую связь, авиационные системы, навигацию и энергетику. Все они чувствительны к радиационным колебаниям и электромагнитным возмущениям.

При дальнейшем снижении даже слабые вспышки на Солнце могут вызвать эффект, сравнимый с мощными геомагнитными бурями.

Результат — отключение энергосетей, сбои в авиации, нарушения в системах связи и интернет-инфраструктуре.

Кроме того, в зонах с ослабленным полем возрастает уровень радиации в верхних слоях атмосферы. Это делает полеты на больших высотах более опасными. Астронавты на орбите уже сейчас проходят дополнительные проверки и получают радиационную защиту при пересечении Южно-Атлантической аномалии.

Что предпринимают ученые

Европейское космическое агентство продолжает вести постоянный мониторинг с помощью спутников Swarm. Эти аппараты оснащены сверхточными магнитометрами, позволяющими фиксировать малейшие колебания магнитного поля. На основе полученных данных строятся трехмерные модели внутренней структуры Земли, по которым можно проследить изменения в ядре и мантии.

Профессор Финли подчеркивает: аномалия "растет с непредсказуемой скоростью", поэтому крайне важно наблюдать за ней в режиме реального времени.

Некоторые исследовательские центры уже обсуждают возможность разработки международной системы предупреждения о геомагнитных рисках — аналогичной тем, что применяют для цунами и вулканической активности. Но пока это все в теории.

Ученые отмечают, что Южно-Атлантическая аномалия не представляет непосредственной угрозы для жизни людей. Однако она напоминает о том, насколько динамична и уязвима наша планета.