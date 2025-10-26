Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европеец нашел огромный клад древнеримских монет и чуть не поплатился 0 1205

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европеец нашел огромный клад древнеримских монет и чуть не поплатился
ФОТО: Unsplash

В Германии мужчина случайно нашел древнеримский клад и скрывал его восемь лет.

Житель Германии нашел огромный клад древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывал его от властей восемь лет. Об этом сообщает Live Science.

Мужчина случайно обнаружил монеты, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум еще в 2017 года. Так как немец занимался раскопками нелегально, он не стал сообщать об этом властям. Только в апреле кладоискатель решил обо всем рассказать.

В октябре на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет, возрастом 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это один из крупнейших древнеримских кладов, найденных в Нижней Саксонии. Монеты относятся к периоду ранней Римской Империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры, вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.

Нашедший клад мужчина после общения с археологами прошел специальные курсы по работе с металлоискателями и теперь может заниматься поисками ценностей официально. Дело о сокрытии сокровищ против него прекратили за истечением срока давности.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Изобретение химиков давно стало культовым фетишем. Иконка видео
Изображение к статье: В центре галактики обнаружено загадочное свечение
Изображение к статье: Для сохранения лидерства США нужно больше электроэнергии и специалистов
Изображение к статье: Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео