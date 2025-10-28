Baltijas balss logotype
Раскрыты признаки слежки за людьми с помощью гаджетов

Техно
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты признаки слежки за людьми с помощью гаджетов
ФОТО: Global Look Press

Замедление смартфона может говорить о слежке или наличии вируса.

Существуют признаки, которые позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем. Об этом сообщил доцент кафедры информатики и ИТ-специалист Александр Тимофеев.

Он отметил, что этому способствуют разрешения на использование микрофона и камеры, которые пользователи дают даже тем программам, которым это не нужно. Например, уточнил эксперт, что иногда к ним присоединяются банковские и игровые приложения, которые прекрасно функционируют и без камеры.

Тимофеев назвал наиболее вероятным признаком слежки или наличия вируса замедление работы любых функций, а также устройства в целом. Также сигналом могут служить частые зависания без причины. «Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли», — добавил эксперт.

#технологии
