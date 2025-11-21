Baltijas balss logotype
Все функции Windows 11 сломались 0 908

Техно
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все функции Windows 11 сломались
ФОТО: Unsplash

Microsoft признала наличие ошибок практически во всех функциях Windows 11.

Корпорация Microsoft признала наличие проблем практически во всех компонентах и функциях Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что в Microsoft зафиксировали проблемы операционной системы (ОС) после большого количества жалоб пользователей. На сайте компании появился материал, в котором IT-гигант признал наличие ошибок и рассказал о временном исправлении.

Судя по информации Microsoft, проблемы затронули практически все компоненты и функции ОС: меню «Пуск», панель задач, «Проводник», раздел с параметрами Windows. Неполадки зафиксированы в ОС версии 24H2, которая имеет ту же инфраструктуру, что и 25H2. «Это означает, что проблемы актуальны и для более новой версии 25H2», - отмечает издание.

Специалисты Neowin посетовали, что Microsoft признала наличие неполадок ОС только в ноябре. При этом большая часть проблем появилась еще в июле, после выхода обновления KB5062553.

В Microsoft пообещали, что исправят все неполадки. В качестве временного решения некоторых проблем опытным пользователям посоветовали перезапустить службу Shell Infrastructure Host (SIHost.exe) — это поможет восстановить отсутствующие пакеты Immersive Shell.

В конце ноября Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 11, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). В компании рассказали, что в ОС появятся ИИ-агенты для решения задач пользователя в фоновом режиме.

#компьютеры #microsoft #технологии #неполадки #IT
Оставить комментарий

