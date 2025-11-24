Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе 1 121

Техно
Дата публикации: 24.11.2025
Focus
Изображение к статье: Астрономы наконец-то объяснили странную физику огромных призрачных структур в космосе
ФОТО: пресс-фото

Новое исследование решило давние загадки гигантских радиодуг, которые образуются при столкновении скоплений галактик и простираются на миллионы световых лет, пишет Фокус.

Во время столкновений скоплений галактик остаются огромные призрачные дуги, которые представляют собой полосы рассеянного радиоизлучения, протирающиеся на миллионы световых лет. Эти странные структуры, созданные гигантскими ударными волнами, разгоняющими электроны до почти скорости света, называются "радиореликты". До сих пор физику этих странных структур объяснить было сложно. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Ранее с помощью космических телескопов астрономы обнаружили, что дугообразные структуры имеют магнитные поля, которые намного сильнее, чем предполагают модели. Также было обнаружено, что создающие их ударные волны, возникающие при столкновении скоплений галактик, имеют разную интенсивность в зависимости от того, как их измерять: с помощью радиоволн или рентгеновского излучения. При этом измерения в рентгеновском диапазоне света показывали, что ударные волны слишком слабые, чтобы вообще ускорить электроны, а значит вообще неясно, каким образом могли быть созданы "радиореликты". Теперь астрофизики решили эти загадки.

Ученые использовали масштабное моделирование, чтобы изучить формирование и эволюцию странных структур. Астрофизики также создали моделирование столкновений скоплений галактик на протяжении миллиардов лет. Это помогло понять необычную физику радиодуг.

В исследовании использовало столкновение двух массивных скоплений галактик, в результате чего возникли огромные дугообразные ударные волны, охватывающие почти 7 миллионов световых лет.

Затем ученые изучили физику взаимодействия одиночной ударной волны с турбулентными окраинами скоплений галактик. Они моделировали, как электроны ускоряются на фронте ударной волны и каким будет радиоизлучение.

Исследование показало, что по мере того, как ударная волна движется наружу через скопление галактик, она в конечном итоге сталкивается с другими ударными волнами, созданными холодным газом в пространстве между скоплениями галактик. Это приводит к сжатию газа в плотный слой, который сталкивается с более мелкими газовыми сгустками, образуя космический вихрь. Он усиливает магнитное поле и это соответствует наблюдениям.

Также астрофизики выяснили, что при прохождении ударной волны через плотные газовые сгустки определенные участки фронта ударной волны резко усиливаются и ускоряют электроны более эффективно. Это лучше можно увидеть в радиодиапазоне, чем с помощью рентгеновских лучей, что также соответствует наблюдениям.

Еще ученые выяснили, что на самом деле большую часть радиоизлучения создают только самые сильные участки фронта ударной волны.

Фокус

Читайте нас также:
#физика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    25-го ноября

    «Эти странные структуры, созданные гигантскими ударными волнами…» Кто там обо что «ударился» у этих астрономов? Скорее всего ударились они сами. Что такое галактика? Это скопление звёзд, вращающихся вокруг своего гравитационного центра (там предполагается наличие черной дыры). Скопление только так называется, звезды отдалены друг от друга на расстояния нескольких световых лет. Это как горошина в объемы кубического километра. Вероятность столкновение хотя бы двух звёзд ничтожно мала, даже в наиболее плотных т.н. шаровых скоплениях столкновение происходит прибл. раз в 100000 (сто тысяч) земных лет.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На околоземной орбите. Иконка видео
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Изображение к статье: Обломись: скроллинг в TikTok может вызвать «гниение мозга»
Изображение к статье: Народ Казахстана в прямом смысле вздрогнул. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео