Смартфоны станут хуже в 2026 году 0 733

Техно
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смартфоны станут хуже в 2026 году
ФОТО: Unsplash

Производители смартфонов будут ставить меньше памяти за ту же цену из-за экономии.

Производителям смартфонов и ПК придется в 2026 году снижать характеристики своих устройств ради экономии. Об этом говорится в отчете аналитической компании TrendForce.

Специалисты фирмы предсказали, что рост цен на оперативную память и прочие комплектующие сохранится и в первом квартале 2026 года. Эта ситуация окажет «значительное давление» на издержки производителей гаджетов. Из-за этого им придется ухудшать характеристики своих устройств.

Так, производители флагманских смартфонов будут реже внедрять 16 гигабайт оперативной памяти в свои гаджеты. Однако потребители топовых девайсов перенесут кризис наименее болезненно. Так, объем оперативной памяти в аппаратах среднего класса остановится на отметке 8 гигабайт, часто на рынок будут выходить модели с 6 гигабайтами оперативной памяти.

Больше всего пострадают покупатели дешевых телефонов. Производители будут чаще поставлять на продажу доступные устройства, имеющие всего 4 гигабайта оперативной памяти.

Кроме того, придется начать экономить и компаниям, которые разрабатывают и выпускают персональные компьютеры (ПК). Специалисты TrendForce предсказали, что стандартом оперативной памяти для ноутбуков среднего класса станет 16 гигабайт. Дешевые модели будут чаще иметь не больше 8 гигабайт памяти.

#цены #компьютеры #рынок #смартфоны #экономия
