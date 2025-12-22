Baltijas balss logotype
Человечество случайно создало барьер вокруг Земли: что известно 0 336

Техно
Дата публикации: 22.12.2025
Focus
Изображение к статье: Человечество случайно создало барьер вокруг Земли: что известно
ФОТО: пресс-фото

Это не совсем силовое поле, но оно обеспечивает защиту нашей планете.

Известно, что человечество способно вызывать изменения на нашей планете, даже случайно которые могут привести как хорошим, так и не очень последствиям. Оказывается, люди могут перемещать огромные пояса радиации вокруг нашей планеты и превращать их в барьер даже не подозревая об этом, пишет IFLScience.

Магнитное поле Земли действует как щит против опасных космических лучей и мощных солнечных ветров, состоящих из заряженных частиц. Эти частицы могут достигать нашей планеты, а затем они направляются к полюсам вдоль линий магнитного поля. Врезаясь в атмосферу, эти частицы вызывают появление магнитной бури, а также полярных сияний. Магнитное поле также захватывает облака этих частиц в радиационных поясах вокруг Земли.

Эти радиационные пояса также известны как пояса Ван Аллена, и они были обнаружены в 1950-х годах. Форма радиационных поясов меняется в зависимости от взаимодействия Солнца и Земли, но их часто изображают в виде двух овалов. Существует небольшой стабильный пояс на высоте от 1000 до 6000 километров над поверхностью Земли и более крупный, менее стабильный пояс на высоте от 13000 до 60000 километров.

Миссия NASA под названием Van Allen Probes, состоявшая из двух космических аппаратов, с 2012 про 2019 год изучала радиационные пояса Земли с невероятной детализацией. Одним из открытий стало то, что в зависимости от энергии частиц радиационные пояса выглядят совершенно по-разному, поэтому изображение в виде овала в лучшем случае является ограниченным. Еще одним интересным открытием стало то, что люди вмешивались в работу поясов, сами того не осознавая.

Можно подумать, что на эти пояса влияют спутники, ведь они находятся в космосе. Но на радиационные пояса фактически влияют радиоволны, в диапазоне очень низких частот, используемые в радиосвязи. Эти радиоволны могут влиять на движение и положение заряженных частиц в космосе.

Как показали исследования при определенных условиях радиосигналы радиосвязи в диапазоне очень низких частот могут влиять на свойства высокоэнергетической радиационной среды вокруг Земли.

Таким образом, эти радиоволны создают вокруг Земли пузырь, отталкивающий заряженные частицы, и его протяженность почти точно соответствует внутреннему краю радиационных поясов нашей планеты. Внутренний радиационный пояс Земли, по-видимому, сместился дальше по сравнению с измерениями начала 1960-х годов. Это значит, что радиоволны очень низких частот могли оттолкнуть радиационный пояс наружу по мере создания этого барьера.

Барьер вокруг Земли на самом деле не является силовым полем, но он может отражать часть космического излучения, достигающего нашей планеты.

Фокус

#NASA #космос #технологии #радиация #земля #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
