Вспышки на Солнце могут возобновиться уже к Новому году.

На Солнце к новогодним праздникам может вернуться активность вспышек. Предварительно, магнитная буря может обрушиться на Землю уже 30 декабря, проинформировали ученые Лаборатории солнечной астрономии.

«На левом краю светила последние несколько дней наблюдается постепенный неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемых по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта», — отметили ученые.

Как говорится в сообщении, солнечные пятна, из которых «растут» петли, пока не видны, но появятся в поле зрения в течение одного-трех дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря.

Ранее сообщалось, что выброс плазмы, покинувший Солнце 8 декабря, подошел к Земле. Некоторое время назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко, объяснили ученые.

До этого стало известно, что самый большой в текущем году комплекс солнечных пятен проходит через центральную линию Солнце — Земля, из-за чего велик риск мощных солнечных вспышек.