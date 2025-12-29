Baltijas balss logotype
Техно
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Это опасно? Ученый предупредил об огромных вспышках на Солнце в 2026 году
ФОТО: Unsplash

Вероятность сильных вспышек на Солнце сохранится в ближайшее время, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев.

По словам ученого, рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году. Богачев добавил, что происходящий сейчас солнечный цикл демонстрирует очень высокую амплитуду (в 1,5 раза выше прошлого), но на звезде до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. Пока самой сильной является вспышка уровня X9, которая произошла 3 октября 2024 года.

Он напомнил об особенности двух предыдущих циклов XXI века (цикл 23 и цикл 24). «Самые сильные вспышки в них происходили через два-три года после максимума цикла», — предрек он.

27 декабря на Солнце была отмечена сильная вспышка

#прогноз #астрономия #солнце #ученые
Оставить комментарий

