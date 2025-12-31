Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Америке нашли «капсулу времени» - авто 1973 года от Кардена 0 370

Техно
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эта машинка сама просится на трассу.

Эта машинка сама просится на трассу.

Особое внимание уделяли уходу, поэтому кузов, интерьер и силовой агрегат остались в отличном состоянии.

В США нашли уникальное купе AMC Javelin 1973 года в версии от знаменитого модельера Пьера Кардена. Автомобиль проехал всего 42,9 тыс. км, сохранился почти идеально и всё время принадлежал одному владельцу.

Автомобиль сохранился почти идеально: за 52 года он проехал всего 42,9 тыс. км и все время принадлежал одному владельцу.

Об авто рассказал на YouTube блогер и реставратор Лу Костабайл. Владелец Дейв Ричард из Нью-Джерси рассказал, что приобрёл AMC Javelin случайно после того, как во время поездки во Флориду разбил своё предыдущее авто.

Выбор пал на модель Pierre Cardin из-за оригинальной окраски и внутренней отделки, а доплата за лимитированную версию составила всего 85 долларов.

Особое внимание уделяли уходу за автомобилем, поэтому кузов, интерьер и силовой агрегат остались в отличном состоянии, превратив купе в настоящую «капсулу времени».

Всего выпущено лишь 2875 таких автомобилей. AMC Javelin Pierre Cardin комплектовали двигателями V8 мощностью до 255 л. с. Конкретно этот автомобиль оснащен 5,0-литровым двигателем на 150 л. с. и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Читайте нас также:
#автомобили #интерьер #ретро
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Содержание современных песен порой удивляет - эти установки хотят внедрить в мозг слушателей?
Изображение к статье: Жителей предупредили об опасности зарядки смартфона ночью
Изображение к статье: Описан правильный способ зарядки iPhone
Изображение к статье: Суперлуние, затмение и микролуние: какие астрономические события можно увидеть в 2026 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео