В США нашли уникальное купе AMC Javelin 1973 года в версии от знаменитого модельера Пьера Кардена. Автомобиль проехал всего 42,9 тыс. км, сохранился почти идеально и всё время принадлежал одному владельцу.

Об авто рассказал на YouTube блогер и реставратор Лу Костабайл. Владелец Дейв Ричард из Нью-Джерси рассказал, что приобрёл AMC Javelin случайно после того, как во время поездки во Флориду разбил своё предыдущее авто.

Выбор пал на модель Pierre Cardin из-за оригинальной окраски и внутренней отделки, а доплата за лимитированную версию составила всего 85 долларов.

Особое внимание уделяли уходу за автомобилем, поэтому кузов, интерьер и силовой агрегат остались в отличном состоянии, превратив купе в настоящую «капсулу времени».

Всего выпущено лишь 2875 таких автомобилей. AMC Javelin Pierre Cardin комплектовали двигателями V8 мощностью до 255 л. с. Конкретно этот автомобиль оснащен 5,0-литровым двигателем на 150 л. с. и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.