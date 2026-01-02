Продажи Tesla по итогам года упали на 8,6%, что позволило китайской BYD выйти на первое место среди производителей электрокаров в мире. Кроме того, за год BYD поставила почти 2,26 млн электромобилей, тогда как Tesla – около 1,64 млн.

Компания Маска пыталась сместить фокус внимания на развитие роботакси, однако в настоящее время беспилотные поездки доступны только в ограниченном количестве авто в Остине и районе залива Сан-Франциско и с инструкторами безопасности.

Аналитики все более скептически оценивают перспективы Tesla в 2026 году: прогноз поставок снизился с более чем 3 млн до примерно 1,8 млн авто.