Китайские электромобили обогнали американскую Tesla 0 269

Техно
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китайские электромобили обогнали американскую Tesla

Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей – первое место заняла китайская компания BYD, сообщает Bloomberg.

Продажи Tesla по итогам года упали на 8,6%, что позволило китайской BYD выйти на первое место среди производителей электрокаров в мире. Кроме того, за год BYD поставила почти 2,26 млн электромобилей, тогда как Tesla – около 1,64 млн.

Компания Маска пыталась сместить фокус внимания на развитие роботакси, однако в настоящее время беспилотные поездки доступны только в ограниченном количестве авто в Остине и районе залива Сан-Франциско и с инструкторами безопасности.

Аналитики все более скептически оценивают перспективы Tesla в 2026 году: прогноз поставок снизился с более чем 3 млн до примерно 1,8 млн авто.

Читайте нас также:
#Tesla #конкуренция #автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

