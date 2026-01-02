Рост цен комплектующих для компьютеров обернется сложностями для рынка видеоигр. Неожиданные последствия высоких цен для индустрии глава Epic Games Тим Суини назвал в своем X.

Глава компании, которая создала магазин видеоигр Epic Games Store и онлайн-шутер Fortnite, отреагировал на жалобы пользователей соцсетей на высокую стоимость оперативной памяти. Суини заметил, что модули оперативной памяти за последний месяц подорожали на 50-100 процентов, и заявил, что высокие цены на технику негативно повлияют на разработку видеоигр.

«Рост цен на оперативную память станет серьезной проблемой для высокопроизводительных игр еще несколько лет», — отметил предприниматель. Журналисты издания Notebookcheck пояснили, что меньше геймеров, скорее всего, смогут покупать мощные компьютеры, и спрос на ААА-тайтлы снизится. В свою очередь, игровые студии потеряют прибыль.

Тим Суини объяснил, что производители оперативной памяти DRAM сокращают объемы выпуска игрового железа, чтобы увеличить производство микросхем для индустрии искусственного интеллекта (ИИ). «Все потому, что центры обработки данных предлагают гораздо более высокие цены, чем производители потребительских устройств», — подчеркнул основатель Epic Games.

«Оперативная память — не единственный компонент, который пострадал: по всему миру начали появляться сообщения, что проблемы затронули решения для хранения данных, включая SSD, HDD и карты microSD», — подытожили журналисты.