Ученые зафиксировали необычное состояние ядра Земли 0 473

Техно
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые зафиксировали необычное состояние ядра Земли
ФОТО: Unsplash

Ядро Земли обладает твердой структурой и подвижными легкими элементами.

Ученые экспериментально подтвердили, что вещество во внутреннем ядре Земли обладает особыми физическими свойствами. Исследование показало, что при экстремально высоких температурах и давлениях железо сохраняет твердую кристаллическую структуру, но легкие элементы внутри него остаются подвижными. Работа опубликована в журнале National Science Review (NSR).

По данным авторов, такое сочетание свойств объясняет давно известную особенность внутреннего ядра: низкую скорость распространения поперечных сейсмических волн, зафиксированную при анализе землетрясений. Ранее эти наблюдения не укладывались в классическую модель полностью твердого ядра.

Для проверки гипотезы ученые в лабораторных условиях сжимали сплав железа и углерода с помощью высокоскоростных ударных установок, создавая давление и температуру, близкие к параметрам земных глубин. Измерения показали, что материал становится менее жестким, чем обычное твердое железо, при сохранении его кристаллического каркаса.

Полученные результаты уточняют современные представления о строении Земли и могут помочь лучше понять процессы, связанные с формированием и изменением магнитного поля планеты.

